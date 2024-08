Region: Lichtershow am Nachthimmel: Satellit zerschellt über dem Südwesten Deutschlands

TRIER/REGION. In der Nacht auf Donnerstag sorgte ein spektakuläres Himmelsereignis für Aufsehen im Südwesten Deutschlands: Ein ausgedienter Satellit trat in die Erdatmosphäre ein und verglühte dabei. Über Rheinland-Pfalz und dem Saarland zogen helle Lichtstreifen am Himmel auf, begleitet von einem lauten Knall, der viele Menschen in Staunen versetzte.

Spektakulärer Wiedereintritt in die Erdatmosphäre

Der Satellit, der als Weltraumschrott galt, wurde gezielt zurück zur Erde gebracht, um mögliche Kollisionen im All zu vermeiden. Beim Wiedereintritt verglühten die meisten Teile aufgrund der hohen Reibungshitze in der Atmosphäre. Experten der ESA bestätigten, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand, da alle Überreste über unbewohntem Gebiet verglühten.

https://x.com/meteoexpress/status/1828525714703867929?s=46&t=nKbQKZB-9Xm7FDEcuoqpYg

Ein seltenes Himmelsereignis

Viele Beobachter hielten das kosmische Schauspiel auf Fotos und Videos fest. Das Ereignis zeigt erneut, wie faszinierend und gleichzeitig herausfordernd die Weltraumforschung ist. Die zunehmende Menge an Weltraumschrott bleibt jedoch eine Herausforderung, die in Zukunft verstärkt angegangen werden muss.