++ Update: Spektakulärer Unfall auf „Bitburger“ in Trier – Vollsperrung bis in den Nachmittag ++

TRIER. Am heutigen Mittwochmorgen, dem 28. August 2024, kam es gegen 8.40 Uhr auf der Bitburger Straße (B51) in Trier zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein Autotransporter, der aus Richtung Bitburg in den innerstädtischen Bereich von Trier unterwegs war, verlor in einer abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle und kippte um.

Nach Angaben der Polizei lösten sich beim Umkippen des Transporters alle vier Neuwagen, die auf der oberen Plattform geladen waren. Diese stürzten auf den Gehweg und kollidierten mit einem Brückengeländer. Doch damit nicht genug: Ein weiterer Pkw, der neben dem Autotransporter unterwegs war, wurde ebenfalls erfasst und kollidierte sowohl mit dem Transporter als auch mit den herabfallenden Fahrzeugen. Das Glück im Unglück: Obwohl die Szenerie dramatisch aussah, gab es keine schwerwiegenden Verletzungen zu verzeichnen.

Der Schaden jedoch ist immens. Die Polizei schätzt die Kosten aufgrund der beschädigten Neufahrzeuge und der Infrastruktur auf etwa 500.000 bis 600.000 Euro. Zudem ist die B51 in Fahrtrichtung Trier derzeit komplett gesperrt. Umleitungen wurden durch die Straßenmeistereien eingerichtet, doch es wird noch einige Stunden dauern, bis der Verkehr wieder fließen kann. Die Vollsperrung bleibt voraussichtlich bis etwa 16:00 Uhr bestehen, da ein Statiker die Brücke auf mögliche Schäden überprüfen muss.

Die Polizei Trier ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Geduld zu haben und die Umleitungsstrecken zu nutzen.