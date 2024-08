Von Rheinland-Pfalz in die Antarktis: XXL-Weinkiste für Neumayer-Station zugenagelt

INGELHEIM. Im Rahmen des Burgberg under Vibes Weinfestes in Ingelheim hat der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) Prof. Dr. Hannes Kopf zum Hammer gegriffen und eine XXL-Weinkiste für die Antarktis zugenagelt.

Dabei erhielt er prominente Unterstützung von der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl, der Rheinhessischen Weinprinzessin Lena Göth sowie der Ingelheimer Rotweinkönigin Lina Weitzel und der Rotweinprinzessin Sara Weitzel.

Bevor die Kiste zugenagelt wurde, haben die Ingelheimer Winzer Dautermann, Bettenheimer, Stritter und Wasem noch eine Flasche ihrer Weine in die Kiste gelegt.

Somit treten die Ingelheimer Weine eine lange Reise in Richtung Neumayer-Station III in der Antarktis an.

Diese Weinkiste ist ein Geschenk der SGD Süd an das Überwinterungsteam der Georg-von-Neumayer-Station in der Antarktis, weil seit 1984 eine Patenschaft mit der Station besteht.

„Der Namensgeber Georg von Neumayer war ein berühmter pfälzischer Polarforscher, der in Kirchheimbolanden geboren wurde und in Neustadt an der Weinstraße gelebt hat. Mit diesem symbolträchtigen Geschenk möchte ich das erfolgreiche und besondere Wirken des Forschers Neumayer alljährlich in Erinnerung rufen“, betonte Präsident Hannes Kopf. Die Kiste fasst 70 Flaschen Wein, die überwiegend von Rheinhessenwein e.V. und Pfalzwein e.V. zur Verfügung gestellt wurden.

(Quelle: SGD Süd)