Wittlich: Praxisnahe Berufsorientierung – Schüler bauen ihr eigenes Longboard

WITTLICH. Im Rahmen einer besonderen Projektwoche vom 12. bis 16. August 2024 hatten Jugendliche die Möglichkeit, ihr eigenes Longboard zu bauen und zu gestalten. Das Projekt, das vom ÜAZ Wittlich durchgeführt und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert wird, bietet Teilnehmern eine praxisnahe Berufsorientierung.

Das Projekt dient, ergänzend zu den Berufsorientierungskonzepten der Schulen, als Angebot im außerschulischen Freizeitbereich und zielt darauf ab, Jugendlichen praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu bieten. Ziel des Projektes ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, handwerkliches Wirken kennenzulernen und dabei ihre eigenen Neigungen und Talente durch praktische Erfahrungen zu entdecken, um ihnen so bei der beruflichen Orientierung zu helfen.

Es soll Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung Perspektiven eröffnen und ihnen die Vielfältigkeit der Berufe darstellen. Teilnehmer des Projekts lernen bei der Fertigung eines eigenen Werkstücks, welches sie individuell gestalten, unterschiedliche manuelle Bearbeitungsschritte und auch technische Arbeitsprozesse kennen.

Unter Anleitung erfahrener Fachkräfte erhielten die zehn Jugendlichen Gelegenheit, sich in unterschiedlichen Gewerken auszuprobieren, mit Materialien und Werkzeugen zu arbeiten, um dabei berufsfeldtypische Tätigkeiten zu erfahren. Sie lernen Holz für das Longboard zu bearbeiten, Metallteile anzupassen und das Board individuell zu gestalten. So konnten sie herausfinden, was ihnen Spaß macht und wo ihre Interessen, Fähigkeiten und Stärken liegen.

Dass die Teilnehmer motiviert bei der Sache waren, zeigt unter anderem, dass sie an allen fünf Tagen ohne Fehlzeiten und morgens überpünktlich begeistert an ihrem Board gearbeitet und ihre Ergebnisse am letzten Tag stolz präsentiert haben. Das ÜAZ-Wittlich freut sich über die tolle Woche mit interessierten, motivierten und talentierten jungen Menschen und dankt allen Teilnehmern für ihr begeistertes und erfolgreiches Mitmachen.

Das nächste Mitmachprojekt „Senkrechtstarter“ wird in den Herbstferien 2024, vom 21. bis 25. Oktober 2024, stattfinden, um weiteren zehn Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, ihre beruflichen Interessen in einem praktischen Umfeld zu erkunden und ihnen die Vielfalt handwerklicher Berufe näherzubringen.

Ansprechpartnerin ist Pia Debald, Bereichsleitung Berufsorientierung und Berufsvorbereitung, 06571/9787-17, [email protected]. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)