Mieser Betrug: Ältere Dame in Züsch mit Schockanruf abgezockt

HERMESKEIL-ZÜSCH. Am Mittwoch, den 14. August, gegen 12.30 Uhr, übergab eine ältere Frau in Züsch nach einem Schockanruf einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen bislang unbekannten Täter.

Vorangegangen war ein sogenannter Schockanruf, bei dem sich zunächst eine junge Frau als Tochter der Geschädigten ausgab. Ein unbekannter Mann übernahm direkt die Gesprächsführung. Dieser gab vor, dass die Tochter des späteren Opfers einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Verhaftung der Tochter zu vermeiden, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden.

Von diesen schlimmen Nachrichten schockiert und überwältigt ging die Geschädigte auf den Betrugsversuch ein. Am Mittag übergab die Frau gegen 12.30 Uhr einem vermeintlichen Polizisten die geforderte „Kaution“. Unbekannte Täter haben sich anschließend mit einem möglicherweise dunklen Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernt. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)