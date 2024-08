Busfahrer verletzt und beklaut: Schlägereien in Luxemburg

LUXEMBURG. Im Laufe der letzten Nacht wurden der Police Grand-Ducale mehrere Ruhestörungen und Streitereien zwischen den zahlreichen Gästen in den umliegenden Gaststätten des Ettelbrücker Bahnhofsviertels gemeldet. Immer wieder kam es trotz der Präsenz der Polizei zu verbalen und handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den anwesenden Personen.

Jedes Mal, wenn die Polizisten eine streitende Gruppierung trennten, fing einige Meter entfernt eine neue Gruppe an sich zu streiten. Insgesamt waren fünf Polizeistreifen vor Ort notwendig, um die Gemüter nach und nach zu beruhigen, bis die Menschenmenge endgültig aufgelöst werden konnte.

Am Samstagabend wollte ein stark alkoholisierter Mann in Echternach über ein Absperrgitter klettern um sich zum E-Lake Gelände zu begeben. Er wurde seitens des Sicherheitspersonals zurückgehalten, da er jedoch äußerst aggressiv war, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Indem er in seinem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Fast zeitgleich wurden kurz vor 4.00 Uhr Streitereien zwischen Busfahrgästen gemeldet, dies in Scheidgen und Huncherange.

In Scheidgen wurde eine Schlägerei zwischen vier Personen gemeldet. Hierbei wurde u.a der Busfahrer und mindestens ein Fahrgast leicht verletzt, zudem wurde dem Busfahrer das Mobiltelefon gestohlen. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte in diesem Zusammenhang aber nach kurzer Fahndung seitens einer Polizeistreife ermittelt werden.

In Huncherange gerieten mehrere Fahrgäste in Streit und es kam zu Handgreiflichkeiten. Zwei Personen wurden verletzt und wurden seitens der Rettungsdienste zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

In beiden Fällen wurden Untersuchungen eingeleitet, bzw. Klagen entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)