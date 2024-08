Eifelkreis: Kein Streich mehr: Gefährliche Sachbeschädigung auf Prümer Spielplatz

PRÜM. Wie die Polizei Prüm mitteilt, wurde ihr am heutigen Dienstag, 06.08.2024, durch den Bauhof der Stadt Prüm mitgeteilt, dass in einem Kletternetz am Spielplatz im Kurpark Prüm, eine Schraube durch ein Seil gedreht wurde.

Die Schraube wurde augenscheinlich so eingedreht, dass eine Verletzung beim Greifen, mindestens in Kauf genommen wurde. Es sei in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Beschädigungen gekommen, bei denen Schrauben der Schaukeln gelockert wurden, sodass deren Sicherheit nicht mehr gewährleistet war.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen am Spielplatz im Kurpark festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.