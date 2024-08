RLP: Motorradfahrer über Leitplanke geschleudert – schwerverletzt

In einer Kurve kommt ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, prallt mit seinem Fahrzeug erst gegen die Leitplanke und wird dann darüber geschleudert. Ein Rettungshubschrauber kommt zu Hilfe.

BACHARACH. Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Mainz-Bingen schwere Verletzungen erlitten. Er kam am Montagabend auf einer Landstraße von Bacharach in Richtung Rheinböllen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte.

«Infolge des Aufpralls wurde er über die Leitplanke geschleudert und kam dahinter zum Liegen», hieß es. Der 24-Jährige verletzte sich dabei den Angaben nach schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. (Quelle: dpa)