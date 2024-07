Heftig zur Wehr gesetzt: Einbrecher in Luxemburg greift Polizisten an

MERL. Am Samstagabend, den 27.7.2024, wurde kurz nach 23.00 Uhr eine verdächtige Person in Merl gemeldet, welche in der route de Longwy mehrere Appartementgebäude aufsuchte. Eine Polizeistreife konnte den Verdächtigen wenig später im Kellergeschoss einer Wohnanlage ermitteln.

Die Person griff die Polizisten sofort tätlich an und musste immobilisiert werden. Er setzte sich heftig zu Wehr, wobei er die beiden Beamten verletzte, konnte aber schlussendlich zur Dienststelle abgeführt werden.

Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass derselbe den Ordnungskräften mehrmals signalisiert ist, u.a zwecks Aufenthaltsermittlung. Die Staatsanwaltschaft welche über den Vorfall informiert wurde, ordnetet die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)