Trier: Amtliche Hitze-Warnung am Dienstag – Digitale Karte zeigt kühle Orte in der Stadt

TRIER. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Stadt Trier für Dienstag eine Amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Sie gilt am Dienstag, 30. Juli von 11 bis 19 Uhr. Vorhergesagt sind Temperaturen bis zu 33 Grad im Schatten. Laut DWD kann die Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme führen. Der DWD empfiehlt, die Hitze zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Die Stadt Trier weist in diesem Zusammenhang auf ein neues Angebot im Geoportal der Stadt hin. Auf einer digitalen Karte der „Kühlen Orte“ werden Schattenplätze, beispielsweise Ruhebänke im Schatten, die Brunnen in der Stadt, Baumbestände und frei zugängliche Orte zum Abkühlen dargestellt. Die Karte, die vom Amt für Bodenmanagement und Geoinformation erstellt wurde, ist Teil des Hitzeaktionsplans, der derzeit beim Klimaschutzmanagement erarbeitet wird.

Zu finden ist die Karte im Geoportal der Stadt im Bereich Tourismus. Sie kann über diesen Link aufgerufen werden: geoportal.trier.de/trier/index.php?service=tourismus Anschließend muss im Menü der Bereich „Kühle Orte“ angeklickt werden. Weitere Tipps und Informationen zum Thema Hitzeschutz hat die Stadt Trier auf der Seite www.trier.de/umwelt-verkehr/hitzeschutz/ zusammengestellt

Der Rat, ausreichend Wasser zu trinken, kann in der Stadt Trier auch an den vier öffentlichen Wasserspendern der Stadtwerke umgesetzt werden. Die Edelstahlsäulen mit kühlem Trinkwasser stehen an der Porta Nigra, auf dem Domfreihof, auf dem Kornmarkt und an den Kaiserthermen. Bei Besuchen in der Stadt empfiehlt sich, Trinkflaschen mitzunehmen, die immer wieder dort aufgefüllt werden können.

(Stadt Trier)