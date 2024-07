Trier: Sirenen-Netz wächst weiter – Erneuter Test geplant

TRIER. Das Sirenennetz in Trier wächst weiter. Acht weitere Anlagen werden am Donnerstag, 25. Juli, ab 9 Uhr morgens mit einem kurzen Test auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.

Hinzugekommen sind je zwei Sirenen in Zewen und Pfalzel sowie je eine Sirene in Euren, Biewer, Ruwer und der Trierer Innenstadt. Künftig werden die Sirenen auch beim quartalsweisen Probealarm (1. Samstag im Januar, April, Juli und Oktober) und am bundesweiten Warntag getestet. Wie man sich bei einem richtigen Alarm verhält, erklärt die Trierer Feuerwehr auf www.trier.de/warnung mit einem Erklärfilm. (Quelle: Stadt Trier)