SAARBURG. Zwischen Dienstag, 16. Juli, 23 Uhr, und Donnerstag, 18. Juli, 7.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Hintertür Zutritt zum Haus der Vereine in der Straße Am City-Parkplatz in Saarburg. Die Täter entwendeten eine geringe Summe Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)