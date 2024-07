Unwetter in Trier: Dach von Weinstand verletzt eine Person

TRIER. Ein Gewitter zieht am Abend über Trier. Es sorgt für einige Schäden – und Einsätze.

Ein Unwetter hat in Trier am Abend für mehrere witterungsbedingte Einsätze im Stadtgebiet gesorgt. Unter anderem sei das Dach des Weinstandes am Hauptmarkt umgeweht worden, teilte die Polizei mit. Ein Mensch sei von dem Dach am Kopf getroffen und leicht verletzt worden.

Im Rautenstrauchpark nahe der Treviris-Passage sei ein Baum bei einem Blitzeinschlag gespalten worden – Menschen seien nicht verletzt worden. Zudem seien an verschiedenen Stellen Autos durch umherfliegende Gegenstände und herabfallende Äste beschädigt worden. An einigen Kreuzungen fielen den Angaben nach die Ampeln aus.

Der Deusche Wetterdienst (DWD) hatte für den Abend in Rheinland-Pfalz schauerartigen Regen vorhergesagt, stellenweise begleitet von Gewittern und Sturmböen.