Kreis Bernkastel-Wittlich: Erfolgreicher Abschluss der Verwaltungsausbildung

WITTLICH. Fünf jungen Menschen überreichte Landrat Gregor Eibes am 1. Juli 2024 nach erfolgreicher Prüfung eine Ernennungsurkunde. Zu den glücklichen Absolventinnen und Absolventen gehören Tatjana Mantaj und Tim Follmann (beide Ausbildung zum Verwaltungswirt) sowie Marie Bialluch, Meike Leyendecker, Alisa Wintrich und Niko Kolley (alle duales Studium zum Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung).

Der Einsatz nach der Ausbildung beginnt in verschiedenen Fachbereichen und ermöglicht den Nachwuchskräften nach viel Theorie endlich vertieft in die Praxis einzusteigen. Den Glückwünschen zu den tollen Prüfungsergebnissen schlossen sich der Personalratsvorsitzende Werner Petry, die Teamleiterin Personal Lena Janser sowie die Ausbildungsleiterin Claudia Becker an. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)