Wittlich: Halsbrecherische Verfolgungsjagd – 17-Jähriger liefert sich wildes Rennen mit Polizei

WITTLICH. Ein Jugendlicher (17) hat am Sonntag die Straßen bei Wttlich in ein Rennspektakel verwandelt, als er sich eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte. Die Beamten wollten ihn ursprünglich stoppen, weil er viel zu schnell unterwegs war.

Wie die Polizei berichtete, fiel der junge Fahrer gegen 16:35 Uhr in Altrich auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit schoss er durch die Gemeinde. Als die Polizei ihm mit Anhaltesignalen bedeutete, anzuhalten, gab er erst recht Gas und flüchtete.

Riskante Flucht durch Stadt und Wohngebiete

Mit bis zu 180 Stundenkilometern raste er Richtung Wittlich. Die Verfolgung führte durch die Innenstadt und weiter durch die Wohngebiete Wittlich-Wengerohr und Wittlich Stadt. Dabei ignorierte er jegliche Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Kollision mit Polizeiwagen

Als die Beamten versuchten, ihn zu stoppen, rammte er den Streifenwagen, um sich Platz zum Entkommen zu verschaffen. Die Jagd endete erst, als das Auto von der Straße abkam und gegen einen Betriebszaun krachte. Der 17-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden sofort festgenommen.

Mehrere Strafanzeigen

Der Fahrer sieht nun einer Reihe von Strafanzeigen entgegen, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen.

Polizei sucht Zeugen

Während der Verfolgungsjagd wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei bittet Betroffene, sich unter 06571-9260 zu melden. Besonders gesucht werden eine Fußgängerin, die in der Kurfürstenstraße in Höhe des Amtsgerichts in letzter Sekunde dem Überweg entkommen konnte, sowie der Fahrer eines Pizzalieferanten.