Nach Leichenfund in Saarlouis: Polizie bittet um Mithilfe

SAARLOUIS/SAARBRÜCKEN. Am Mittwoch, den 03.07.2024, wurde gegen 13.00 Uhr in einem überwiegend gewerblich genutzten Wohn-/Bürogebäude in Saarlouis ein männlicher Leichnam aufgefunden.

Weder vor Ort noch im Rahmen der durchgeführten Obduktion ergaben sich Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Identität des Mannes ist nach wie vor unklar. Daher bittet die saarländische Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung des Verstorbenen führen können.

Der Verstorbene führte keine Identitätspapiere mit. Des Weiteren ergaben durchgeführte Ermittlungen in dem Gebäude keine Hinweise auf die Identität der Person. In Frage kommende Vermisstenfälle im Saarland liegen bislang nicht vor.

Von daher beschäftigt die Ermittler jetzt die Frage, wer seit Mittwoch (03.07.2024) seinen Nachbarn vermisst oder seinen nahen Angehörigen seit diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichen kann.

Beschreibung der Person:

– männlich

– ca. 75 bis 80 Jahre alt

– ca. 186 cm groß

– normale Statur

– kurze graue Haare

– kurzer grauer Kinnbart

– Brille

– Hörgeräte

– bekleidet mit blauer Jeanshose, blauer Stoffjeansjacke,

hellgrünem Kurzarmhemd mit Streifen, grau/blaue Wildlederschuhe

(Größe 45)

Der Verstorbene führte einen Fahrzeugschlüssel mit sich. Ermittlungen ergaben, dass dieser eventuell von einem älteren Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ 190 (W 201), Baureihe von 1982 bis 1993, stammen könnte. Ferner führte er ein rötliches Schlüsselmäppchen mit zwei Schlüsseln mit und trug am Ringfinger der linken Hand einen goldenen Ehering mit der Gravur „7.3.67 Christel oder Christa.“

Hinweise zur Identität der Person können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).