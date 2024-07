Morbach: Mehrere Verletzte bei Auffahr-Crash auf der B327

MORBACH. Wie die Polizei Morbach mittilt, kam es am heutigen Freitag, 05.07.2024, gegen 13.15 Uhr, auf der B327 in Höhe der Aral-Tankstelle in 54497 Morbach zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Beteiligte verletzt wurden.

Ein 19-jähriger PKW Fahrer befuhr die B327 aus Richtung des Hinzerather Kreisverkehrs kommend in Fahrtrichtung Morbach. Auf Höhe der ersten Einfahrt zur Aral-Tankstelle wollte ein weiterer 23-jähriger PKW-Fahrer nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und musste sein Fahrzeug aufgrund Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihm befindliche Unfallverursacher bemerkt diesen Umstand zu spät und fuhr dem Geschädigten nahezu ungebremst hinten auf.

Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Geschädigte sowie dessen Beifahrer wurden leichtverletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 20.000 Euro. Die B327 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten vollgesperrt.

Im Einsatz waren das DRK mit 3 Fahrzeugen, der Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr Morbach, die Straßenmeisterei Bernkastel sowie eine Funkstreife der Polizeiinspektion Morbach.