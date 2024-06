Beleidigungen und verbotenes Messer: Police Grand-Ducale stoppt Aggro-Randalierer

ETTELBRÜCK. Am 15.6.2024 wurde in einem Lokal in der rue Abbe Henri Muller in Ettelbrück ein Mann gemeldet, der dort die anderen Kunden belästigen würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann antreffen, dieser verweigerte jedoch jegliche Kooperation und wurde im Laufe der Amtshandlungen zunehmend aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, die er zudem ununterbrochen beleidigte.

Aufgrund der Tatsache, dass er sich nicht beruhigen wollte und somit weiterhin eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest unterzubringen.

Ein verbotenes Messer, das der Mann mit sich geführt hatte, wurde beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)