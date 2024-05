Dealer hochgenommen: Polizei findet rund 1,3 Kilo Drogen bei Verhaftung

LUDWIGSHAFEN. Bei der Verhaftung eines 32-Jährigen in Ludwigshafen hat die Polizei rund 1,3 Kilogramm Drogen gefunden.

Der Mann habe am Mittwoch rund 50 Gramm Haschisch bei sich gehabt, wie die Polizei mitteilte. Das Gros der Drogen, Amphetamin, Cannabis und Haschisch, fand die Polizei den Angaben zufolge daraufhin in seiner Wohnung.

Der 32-Jährige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug und erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.