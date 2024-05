Erstes Halbfinalspiel: Gladiators Trier empfangen die Skyliners Frankfurt – der Vorbericht

TRIER. Am morgigen Freitag, 17. Mai, ist es endlich soweit: In der eigenen Halle empfangen die Gladiators Trier die Fraport Skyliners Frankfurt zum ersten Halbfinalspiel der ProA-Playoffs. Nach dem souveränen 3:0 über die Uni Baskets Münster in der ersten Playoff-Runde stehen nun die wichtigsten Saisonspiele für die Trierer Profibasketballer an, in denen man den direkten Aufstieg in die BBL ausspielt, für die sowohl Trier als auch Frankfurt die Lizenz für die kommende Saison erhalten haben.

Über viele Wochen standen die Skyliners und Gladiators gemeinsam an der Tabellenspitze der ProA. Erst am letzten Hauptrundenspieltag sorgte eine überraschende Overtime-Niederlage der Skyliners für ein Abrutschen auf den vierten Tabellenplatz. In der dann folgenden Playoff-Serie gegen Medipolis Jena setzten sich die Frankfurter jedoch souverän mit 3:1 Siegen durch und zeigten, warum sie eine große Herausforderung für die Gladiatoren im Halbfinale darstellen werden.

Schon über die gesamte ProA-Spielzeit stellt Frankfurt die statistisch beste Defensive der Liga. Nicht nur die zugelassenen Punkte pro Spiel sind Spitzenwert der Liga, auch bei den Steals führten die Skyliners die Liga über die reguläre Saison an. Aber auch Offensiv verfügt Headcoach Denis Wucherer über ein großes Arsenal. Mit 41,7% trafen die Frankfurter in ihrer ersten Playoffrunde extrem hochprozentig aus dem Drei-Punkte-Bereich und haben gleich sieben Spieler in ihren Reihen, die im Viertelfinale zwischen neun und knapp zwölf Punkten pro Partie auflegen. Somit erwartet die Gladiatoren ein sehr ausgeglichener Gegner, der mit großen Ambitionen in die diesjährige Postseason startet. In der regulären Saison konnten die Gladiatoren beide Spiele für sich entscheiden, in Frankfurt gewann man mit 84:77 und beim Rückspiel in Trier setzten sich die Moselstädter deutlich mit 90:55 durch.

„Schaut man sich die Statistiken und Analysen an ist es faszinierend, dass Frankfurt und wir sehr viele Übereinstimmungen haben. Wir haben beide sehr gut ausbalancierte Teams, spielen gute Defense und bringen sehr viel Power im Rebound mit. Es wird eine große Herausforderung, auf die wir uns wirklich freuen. Wir haben viel Selbstvertrauen, wissen was wir können und spielen erneut vor unseren großartigen Fans. Gemeinsam wollen wir auch gegen Frankfurt eine gute Serie spielen und freuen uns sehr, dass es endlich losgeht“, sagt Headcoach Don Beck vor dem ersten Halbfinal-Heimspiel am Freitag.