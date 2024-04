Frau mit Messer getötet: Ehemann in Untersuchungshaft

BAD KREUZNACH. Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Bad Kreuznach sind die Hintergründe weiter unklar.

Der tatverdächtige Ehemann habe sich vor dem Ermittlungsrichter nicht geäußert, teilten das Polizeipräsidium Mainz und die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Donnerstag mit. Gegen den 55-Jährigen wurde Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags angeordnet.

Er soll seine 44 Jahre alte Frau am Mittwoch in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Ein Familienmitglied hatte die Polizei am Morgen alarmiert, Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Der Ehemann wurde noch am Tatort festgenommen.