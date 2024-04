++ Wahlausschuss hat getagt: 400 Triererinnen und Trierer wollen in den Stadtrat ++

TRIER. Der Wahlausschuss der Stadt Trier hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend insgesamt 126 Wahlvorschläge zugelassen.

Das teilte die Stadt Trier am Abend mit.

Gewählt werden in der Stadt Trier am 9. Juni 2024 der Stadtrat, 19 Ortsbeiräte und 19 Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher.

Der Wahlausschuss besteht aus Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Funktion als Wahlleiter und sechs Beisitzern, die auf Vorschlag der im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen berufen wurden.

400 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich bei der Kommunalwahl um einen der 56 Sitze im Trierer Stadtrat.

Wahl zum Stadtrat

Die Wahlvorschläge folgender Parteien und Vereine sind zugelassen worden (Reihenfolge der Aufzählung wie auf dem Wahlzettel zur Wahl):

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 56 Kandidaturen

(SPD), 56 Kandidaturen Christlich Demokratische Union (CDU), 58 Kandidaturen

(CDU), 58 Kandidaturen Bündnis 90/Die Grünen , 63 Kandidaturen

, 63 Kandidaturen Alternative für Deutschland (AfD), 23 Kandidaturen

(AfD), 23 Kandidaturen Freie Demokratische Partei (FDP), 56 Kandidaturen

(FDP), 56 Kandidaturen Freie Wähler , 20 Kandidaturen

, 20 Kandidaturen Die Linke , 28 Kandidaturen

, 28 Kandidaturen Unabhängige Bürgervertretung Trier e.V. (UBT), 34 Kandidaturen

(UBT), 34 Kandidaturen Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI), 23 Kandidaturen

(Die PARTEI), 23 Kandidaturen Alle Parteilosen Deutschlands e.V. (APD), 20 Kandidaturen

(APD), 20 Kandidaturen Deutsche Kommunistische Partei (DKP), 3 Kandidaturen

(DKP), 3 Kandidaturen Die Bürgerliste e.V., 16 Kandidaturen

Ortsvorsteher-Wahlen

In den 19 Trierer Ortsbezirken werden am 9. Juni in Direktwahl die Ortsvorsteherin oder der Ortsvorsteher gewählt. Folgende 37 Kandidatinnen und Kandidaten treten an (Reihenfolge der Kandidaturen nach Eingang der Bewerbungen):

Biewer: Christian Schuster (CDU)

Christian Schuster (CDU) Ehrang/Quint: Berti Adams (parteilos), Matthias Haas (CDU), Julia Hirsch (FDP)

Berti Adams (parteilos), Matthias Haas (CDU), Julia Hirsch (FDP) Euren: Hans Alwin Schmitz (UBT)

Hans Alwin Schmitz (UBT) Feyen/Weismark: Dirk Steffens (SPD), Michael Berger (CDU)

Dirk Steffens (SPD), Michael Berger (CDU) Filsch: Joachim Gilles (FDP), Gerhard Franzen (UBT)

Joachim Gilles (FDP), Gerhard Franzen (UBT) Heiligkreuz: Hanspitt Weiler (SPD), Dr. Berenice Anne Neumann (FDP)

Hanspitt Weiler (SPD), Dr. Berenice Anne Neumann (FDP) Irsch: Bettina Dreher (SPD)

Bettina Dreher (SPD) Kernscheid: Horst Freischmidt (CDU)

Horst Freischmidt (CDU) Kürenz: Hasmik Garanian (SPD), Marc-Bernhard Gleißner (Die Linke)

Hasmik Garanian (SPD), Marc-Bernhard Gleißner (Die Linke) Mariahof: Thorsten Wollscheid (CDU), Marion Barzen (Grüne)

Thorsten Wollscheid (CDU), Marion Barzen (Grüne) Mitte/Gartenfeld: Norbert Freischmidt (CDU), Dr. Michael Düro (Grüne), Artur Karas (FDP), Julia Bengart (SPD)

Norbert Freischmidt (CDU), Dr. Michael Düro (Grüne), Artur Karas (FDP), Julia Bengart (SPD) Nord: Michael Molitor (CDU), Dirk Löwe (Grüne), Adrian Assenmacher (FDP), Dennis Thiel (SPD)

Michael Molitor (CDU), Dirk Löwe (Grüne), Adrian Assenmacher (FDP), Dennis Thiel (SPD) Olewig: Dr. Lorenz Fischer (CDU)

Dr. Lorenz Fischer (CDU) Pfalzel: Margret Pfeiffer-Erdel (UBT)

Margret Pfeiffer-Erdel (UBT) Ruwer/Eitelsbach: Christiane Probst (UBT)

Christiane Probst (UBT) Süd: Dr. Frank Tenbusch (CDU), Nicole Helbig (Grüne), Yvonne Rosenbauer-Schmidt (FDP), Nils Claasen (SPD), Florian Krohs (Die Linke)

Dr. Frank Tenbusch (CDU), Nicole Helbig (Grüne), Yvonne Rosenbauer-Schmidt (FDP), Nils Claasen (SPD), Florian Krohs (Die Linke) Tarforst: Werner Gorges (CDU)

Werner Gorges (CDU) West/Pallien: Marc Borkam (Grüne/CDU/SPD)

Marc Borkam (Grüne/CDU/SPD) Zewen: Ralf Päßler (CDU), Christian Becker (SPD)

Folgende 77 Wahlvorschläge wurden für die Wahlen der 19 Trierer Ortsbeiräte eingereicht und vom Wahlausschuss bestätigt (in Klammer die jeweilige Zahl der Kandidaturen, Reihenfolge der Aufzählung nach Eingang der Bewerbungen):

Biewer: CDU (12), SPD (6)

CDU (12), SPD (6) Ehrang/Quint: CDU (16), Grüne (6), SPD (15), AfD (5), FDP (3), UBT (6)

CDU (16), Grüne (6), SPD (15), AfD (5), FDP (3), UBT (6) Euren: Grüne (7), CDU (9), UBT (13),

Grüne (7), CDU (9), UBT (13), Feyen/Weismark: SPD (15), Grüne (6), CDU (10), UBT (3), FDP (4)

SPD (15), Grüne (6), CDU (10), UBT (3), FDP (4) Filsch: SPD (5), FDP (11), CDU (5), UBT (3)

SPD (5), FDP (11), CDU (5), UBT (3) Heiligkreuz: SPD (10), CDU (15), Grüne (13), FDP (4)

SPD (10), CDU (15), Grüne (13), FDP (4) Irsch: SPD (6), CDU (9)

SPD (6), CDU (9) Kernscheid: CDU (12)

CDU (12) Kürenz: WG Unser Kürenz e.V. (5), Die Linke (5), Grüne (9), CDU (15), FDP (6), SPD (15)

WG Unser Kürenz e.V. (5), Die Linke (5), Grüne (9), CDU (15), FDP (6), SPD (15) Mariahof: WG Lehmann (8), SPD (5), CDU (9), Grüne (5), UBT (1)

WG Lehmann (8), SPD (5), CDU (9), Grüne (5), UBT (1) Mitte/Gartenfeld: CDU (14), Grüne (13), SPD (15), FDP (5), Die Linke (3)

CDU (14), Grüne (13), SPD (15), FDP (5), Die Linke (3) Nord: CDU (18), Die Linke (5), Grüne (15), FDP (6), SPD (15), UBT (4)

CDU (18), Die Linke (5), Grüne (15), FDP (6), SPD (15), UBT (4) Olewig: SPD (5), CDU (14), Grüne (7), UBT (1)

SPD (5), CDU (14), Grüne (7), UBT (1) Pfalzel: SPD (13), Die Linke (3), CDU (4), UBT (13)

SPD (13), Die Linke (3), CDU (4), UBT (13) Ruwer/Eitelsbach: SPD (6), CDU (11), UBT (7)

SPD (6), CDU (11), UBT (7) Süd: CDU (12), FDP (6), Grüne (15), SPD (11), Die Linke (2), UBT (1)

CDU (12), FDP (6), Grüne (15), SPD (11), Die Linke (2), UBT (1) Tarforst: CDU (16), SPD (15), Grüne (4), FDP (5)

CDU (16), SPD (15), Grüne (4), FDP (5) West/Pallien: Grüne (6), CDU (10), SPD (6), UBT (6)

Grüne (6), CDU (10), SPD (6), UBT (6) Zewen: CDU (12), SPD (11), UBT (1)

Hintergrund – So wird die Reihenfolge auf dem Wahlzettel ermittelt: Die Reihenfolge der Nennungen der Parteien auf dem Wahlzettel bei den Wahlen zum Stadtrat und zum Ortsbeirat ist gesetzlich festgelegt. Zunächst sind die Parteien aus dem Landtag, sortiert nach der erreichten Zahl der Landesstimmen bei der letzten Landtagswahl, aufgelistet (im Stadtrat die ersten sechs Nennungen). Es folgen Parteien und Wählergruppen, die bereits im Trierer Stadtrat oder einem der Ortsbeiräte vertreten sind in alphabetischer Reihenfolge (im Stadtrat die nächsten drei) sowie in alphabetischer Folge sonstige Parteien und Wählergruppen (im Stadtrat weitere drei). Dieses System gilt auch für die Wahlzettel für die Ortsbeiratswahlen.

Bei den Wahlen der Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher richtet sich die Reihenfolge der Nennungen auf dem Wahlzettel nach der bei der letzten Wahl zum Ortsbeirat erreichten Stimmenzahl der vertretenen Parteien und Wählergruppen, dann folgen die übrigen Vorschläge in der alphabetischen Reihenfolge.

Mehr Informationen zur Wahl unter www.trier.de/wahlen