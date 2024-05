Hinter parkendem Auto Fahrbahn betreten: 11-Jähriger von PKW angefahren

VÖLKLINGEN. Am Freitag, dem 3.4.2024, ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger vor einem Schnellrestaurant in der Saarwiesenstraße in Völklingen.

Hierbei überquerte der 11-jährige Fußgänger die Fahrbahn hinter einem parkenden PKW. Die 26-jährige Fahrzeugführerin konnte ihren PKW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zu einer leichten Kollision kam. Um schwerere Verletzungen auszuschließen, wurde das Kind vorsorglich im Winterbergkrankenhaus untersucht. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)