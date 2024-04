Die Verbandsgemeinden Speicher und Ruwer führen die Ehrenamtskarte ein

MAINZ. Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zur Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte zwischen dem Land und den Verbandsgemeinden wird Speicher die 146. rheinland-pfälzische Kommune, die an diesem Projekt teilnimmt, Ruwer wird die 147. Kommune.

„Wir alle wissen, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für unsere Gesellschaft ist. Ohne diesen freiwilligen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger würde unser soziales, kulturelles, aber auch unser politisches Zusammenleben nicht funktionieren“, unterstrich der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Fabian Kirsch, bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen in Speicher und Waldrach. „Bürgerschaftliches Engagement entfaltet sich dort, wo Menschen leben, wo es um konkrete Anliegen und Herausforderungen geht. Engagement, Mitwirkung und Beteiligung finden hauptsächlich in den Kommunen statt. In Rheinland-Pfalz ist das ehrenamtliche Engagement höher als in den meisten anderen Ländern. 41,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land betätigen sich ehrenamtlich – Rheinland-Pfalz gehört damit zur Spitzengruppe im Ländervergleich“, so Kirsch.

Mit der Ehrenamtskarte, die mit dem Beitritt der Verbandsgemeinden Speicher und Ruwer nun für fast 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zugänglich ist, können die Inhaberinnen und Inhaber Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die das Land, die teilnehmenden Kommunen sowie Partner aus Wirtschaft und Geschäftsleben dafür zur Verfügung stellen.

Marcus Konrad, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft: „Das Ehrenamt ist wichtig, weil es Menschen die Möglichkeit gibt, sich für andere einzusetzen, die Gesellschaft zu stärken und positive Veränderung zu bewirken. Es fördert soziales Miteinander, Solidarität und Gemeinschaftssinn. Freiwilliges Engagement ist das Lächeln der Gesellschaft.“

„Das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Ruwer ist Grundlage für das lebendige Gemeinwesen in den Gemeinden. Ich freue mich, dass wir den freiwillig engagierten Menschen in unserer Verbandsgemeinde die Ehrenamtskarte als Anerkennung und Dankeschön für dieses vorbildliche und gemeinschaftliche Handeln anbieten können und begrüße es sehr, dass die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte landesweit partizipieren können“, so die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, Stephanie Nickels.

Die Ehrenamtskarte können alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ab 14 Jahren beantragen, die sich mindestens fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden jährlich in einer der teilnehmenden Kommunen ehrenamtlich engagieren. Eine weitere Bedingung ist, dass sie keine pauschale finanzielle Entschädigung für ihr Engagement erhalten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat zusätzlich zu der Ehrenamtskarte die Jubiläums-Ehrenamtskarte eingeführt. Diese kann von Ehrenamtlichen beantragt werden, die sich seit mindestens 25 Jahren engagieren. Auch Vereine, Verbände und Kommunen können verdiente Ehrenamtliche für diese Auszeichnung vorschlagen.

Seit der Einführung im Jahr 2014 wurden bereits rund 10.750 Ehrenamtskarten und rund 2.260 Jubiläumskarten ausgegeben.