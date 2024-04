++ Luxemburg: 16-jährige Victoria vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

ESCH-ALZETTE/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 16-jährige Victoria BEDNARZ seit Dienstag, dem 09.04.2024 gegen 03.00 Uhr vermisst. Sie wurde zuletzt in Esch-Alzette gesehen.

Die Vermisste ist von schlanker Statur, zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß, hat lange, braune Haare, blau-grüne Augen und eine Zahnspange.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.