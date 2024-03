Bitburg: Beliebter Glockenturm an Liebfrauenkirche läutet wieder

BITBURG. Der beliebte Glockenturm in der oberen Hauptstraße in Bitburg war aufgrund der Bauarbeiten zum Ausbau des Platzes rund um die Liebfrauenkirche im Spätsommer 2022 vorübergehend abgeschaltet worden.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Standort der Steuerungsanlage verlegt, die Zuleitungen erneuert, und auch der Glockenturm selbst wurde überholt. Was jetzt noch fehlt, ist eine Sanierung des Figurenumlaufs. Das Glockenspiel selbst funktioniert inzwischen wieder bestens. Deshalb können Einheimische und Gäste sich seit einigen Tagen auf dem brandneuen Platz wieder am Spiel des Turmes erfreuen. (Quelle: Stadt Bitburg)