Regenreicher „Carfriday“ in der Region: Polizei zieht positive Bilanz

BIRKENFELD/IDAR-OBERSTEIN/BAUMHOLDER. Am heutigen Karfreitag wurde traditionsgemäß auch die Tuningsaison 2024 eröffnet. Aufgrund der starken und nahezu ganztägig anhaltenden Niederschläge wurde von Seiten der Polizeibehörden mit einem, im Vergleich zu den Vorjahren, stark verminderten Aufkommen modifizierter Fahrzeuge gerechnet.

Dass der „Carfriday“ dieses Jahr noch in den März fiel und daher die Fahrzeuge, die mit Saisonkennzeichen ab April zugelassen sind, auch noch nicht geführt wurden, unterstützte die Prognose. Trotz all diesen ungünstigen Bedingungen ließen es sich einige Tuningbegeisterte nicht nehmen ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge zu präsentieren.

Die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Baumholder und Birkenfeld führten gemeinsam in allen drei Dienstgebieten Verkehrskontrollen durch. Bei 21 PKW musste festgestellt werden, dass infolge unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Nach den Kontrollen durften diese Fahrzeuge die Fahrt auch nicht mehr auf der eigenen Achse fortsetzen. Gegen 27 Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. An acht Fahrzeugen wurden nachweislich gefälschte lichttechnische Einrichtungen wie Rückleuchten oder seitliche Fahrtrichtungsanzeiger festgestellt. In diesen Fällen wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Illegale Fahrmanöver oder Kraftfahrzeugrennen wurden durch die Beamten erfreulicherweise nicht festgestellt. Der absolute Großteil der betroffenen Personen entgegnete den Beamten mit Verständnis, lediglich wenige Fahrzeugführer zeigten sich den polizeilichen Maßnahmen gegenüber gänzlich uneinsichtig.

Im Gesamtergebnis zieht die Polizei ein positives Fazit aus den Kontrollen und wünscht allen Tuningfreunden eine gute Saison. (Quelle: Polizeidirektion Trier)