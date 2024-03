RLP: Mann bedroht seine hochschwangere Ehefrau mit Schreckschusswaffe

ROSENHEIM. Gegen 22.33 Uhr meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Rosenheim der Polizei eine Auseinandersetzung in der Nachbarwohnung. Sie habe lautes Geschrei und anschließend drei Schüsse gehört.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion in Betzdorf sowie Unterstützungskräfte der Polizeiinspektionen Hachenburg und Altenkirchen wurden zum Einsatzort entsandt. Die Einsatzkräfte legten aufgrund der gemeldeten Gefährdungslage eine besondere Schutzausstattung an. Nach ersten Ermittlungen ergab sich, dass der 37-jährige Beschuldigte nach einem eigentlich banalen Streit mit seiner 28-jährigen Ehefrau seine Schreckschusswaffe in die Luft abgefeuert hatte. Anschließend ging er zurück in die Wohnung und bedrohte seine Frau mit der Waffe.

Die Waffe konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Der Beschuldigte stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann in den Polizeigewahrsam genommen werden. Die hochschwangere Ehefrau des Beschuldigten blieb weitestgehend unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurden strafrechtliche Konsequenzen eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)