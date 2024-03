Luxemburg: Polizei warnt vor falschen Mitarbeitern karitativer Organisationen

LUXEMBURG. In letzter Zeit werden der Police Grand-Ducale wieder vermehrt Personen gemeldet, die sich als Mitarbeiter einer karitativen Organisation ausgeben.

Diese verwickeln das Opfer in ein Gespräch und entwenden in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse oder geben vor, die Bankkarte entgegenzunehmen, um für das Opfer (meist ältere Personen) an einem nahegelegenen Geldautomaten Geld abzuheben.

In diesem Zusammenhang weist die Police Grand-Ducale darauf hin, dass Mitarbeiter seriöser Organisationen niemals dazu auffordern werden, Bankkarten auszuhändigen.

Im Zweifelsfall sollten verdächtige Personen der Polizei gemeldet werden. Die meisten karitativen Organisationen informieren zudem auf ihrer Webseite, woran man ihre Mitarbeiter erkennen kann. (Quelle: Police Grand-Ducale)