Randalierer in Luxemburg: Verkehrspfosten mit mehreren Schildern herausgerissen

LUXEMBURG. Am vergangenen Abend und in der Nacht wurden der Police Grand-Ducale mehrere Personen aufgrund ihres auffälligen und zudem alkoholisierten Zustandes gemeldet. Da die angetroffenen Personen in allen Fällen die öffentliche Ordnung störten und in ihrem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht.

So wurde zum Beispiel am Abend des 14.5.2024, gegen 18.45 Uhr, einer Polizeistreife in der Rue Joseph Junck im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt eine alkoholisierte Frau gemeldet, die Passanten belästigte und um sich spuckte. Die Beamten konnten die besagte Frau antreffen. Da sie sich gegenüber den Beamten unkooperativ verhielt und somit die öffentliche Ordnung störte, wurde sie nach ärztlicher Kontrolle im Arrest untergebracht.

In der Nacht zum 15.5.2024 wurde eine Person in der Rue Docteur Klein in Ettelbrück gemeldet, die ein Verkehrspfosten mit mehreren Schildern herausgerissen haben soll. Eine Polizeistreife konnte den besagten Mann vor Ort antreffen und er wurde aufgrund der gemeldeten Beschädigungen protokolliert. Wenig später wurde er erneut am Bahnhof auffällig und ausfallend. Daraufhin wurde entschieden, den alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung im Passagearrest unterzubringen. (Quelle: Police Grand-Ducale)