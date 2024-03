Trier-Land: Ralingen als Investitions- und Schwerpunktgemeinde anerkannt

RALINGEN. Die Gemeinde Ralingen wurde als Investitions- und Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt. Am 01. März wurde in einer Feierstunde in Mainz von Innenminister Michael Ebling die Anerkennungsurkunde überreicht.

In den nächsten acht Jahren können nun private und öffentliche Projekte in der Gemeinde besonders gefördert und beraten werden. Hierdurch wird die Umsetzung aktuell geplanten Projekte unterstützt und es gilt weiter gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern Ideen und Projekte zu entwickeln und umzusetzen. „Ein nachhaltiger Schub für die Entwicklung unserer Gemeinde“, freut sich Ortsbürgermeister Alfred Wirtz, der insbesondere der „AG Zukunft“ dankt, die die entsprechende Dorfmoderation durchgeführt hat.