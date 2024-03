Stolze Summe: Spendenübergabe beim Sparkasse Trier-Spieltag des SV Eintracht-Trier 05 im Moselstadion

TRIER. Der Vorstand der Sparkasse Trier hat am vergangenen Samstag, 16. März, im Rahmen des Sparkasse Trier-Spieltags beim SV Eintracht-Trier 05 im Moselstadion drei Spenden von insgesamt 9.000 EUR übergeben.

Nachdem sich der morgendliche Regen zu bestem Fußballwetter gewendet hat, hieß es um 14:00 Uhr Anstoß zur Partie SV Eintracht-Trier 05 gegen den SV Alemannia Waldalgesheim. Zu Beginn der Partie hat der Vorstand der Sparkasse Trier gemeinsam mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Familien auf einen Sieg für unsere Eintracht gehofft. Leider ist das Spiel, trotz Überlegenheit des SV Eintracht-Trier 05, mit 0:1 für die Gäste ausgegangen.

Neben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte die Sparkasse Trier für diese Partie zusammen mit dem SV Eintracht-Trier 05 auch alle Jugendmannschaften der Fußballvereine der Region eingeladen, um an diesem Sparkasse Trier-Spieltag gemeinsam ein packendes Spiel anzusehen und dem SV Eintracht-Trier 05 live die Daumen zu drücken.

In der Halbzeitpause übergab der Vorstand der Sparkasse Trier insgesamt 9.000 EUR (jeweils 3.000 EUR) vor 2.825 Zuschauern an die Trierer Tafel, die Beratungsstelle Papillon und die „Da-sein“- Hospizstiftung Trier, die wertvolle soziale Arbeit für die Menschen in unserer Region leisten.

Dr. Peter Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier: „Leider war heute das Glück nicht auf der Seite unserer Eintracht, wir hoffen trotzdem, dass wir mit unserem Besuch etwas Gutes tun konnten, nämlich dahin zu spenden, wo das Geld gebraucht wird und wertvolle Arbeit für die Menschen in unserer Region geleistet wird.“