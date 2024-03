Besonders Angebot mit neuem Konzept: „Pop-Up-Blutspende“ des DRK in der Trier-Galerie eröffnet

TRIER. Blutspenden sind eine lebenswichtige Ressource, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten, denn: Blutspenden retten leben. In Trier gibt es nun eine neue Möglichkeit, ganz unkompliziert und schnell zu unterstützen und selbst Blut zu spenden. Seit dem 15. März hat der DRK-Blutspendedienst West eine Pop-Up-Blutspende in der Trier Galerie eröffnet.

Mit dem neuen Angebot möchte der DRK-Blutspendedienst West insbesondere den Bedürfnissen der Menschen in urbanen Räumen wie in Trier entsprechen. Bei der Blutspende gibt es ein Land-Stadt-Gefälle. Je urbaner und großstädtischer es wird, desto weniger Blut wird gespendet. Hierfür hat der DRK-Blutspendedienst Antworten in Form von neuen Angeboten gesucht und wurde in Triers beliebter „Shopping-Mall“ fündig. An fünf Tagen in der Woche ist der Blutspendedienst vor Ort präsent und schafft für die Triererinnen und Trierer eine tolle Gelegenheit zum Spenden – ob geplant oder auch mal spontan.

Möglichkeit zur Blutspende mit brandneuem Konzept

„Um möglichst viele Menschen zur Blutspende zu animieren, ist es wichtig, dort praktische Möglichkeiten zur Blutspende anzubieten, wo sich die Menschen aufhalten“, sagt Dr. Holger Praßel, Kaufmännischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes West. „Jetzt freuen wir uns, auch in Trier an diesem zentralen und schönen Ort mit einem brandneuen Konzept ein besonderes Angebot für die Bevölkerung machen zu können – Blutspende im neuen Design mitten in der Trier Galerie“, so Praßel weiter.

Die Pop-Up-Blutspende befindet sich in zentraler Lage der Trier Galerie

„In der Trier Galerie pulsiert das Leben und genau dafür möchten wir mit der Pop-Up-Blutspende ein Zeichen setzen“ sagt Centermanager Thomas Eggert. „Es wäre schön, wenn hier möglichst viele Trierer den Weg zum Blutspenden finden und damit Menschen helfen, die dringend auf Blutpräparate angewiesen sind“, so Eggert weiter.

Pop-Up-Blutspende in der Trier-Galerie

Dienstag – Freitag: 13:00 – 18:00 Uhr