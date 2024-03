Trier: 68 Abiturientinnen legten am Angela-Merici-Gymnasium das Abitur ab

TRIER. „ABI COLADA – HAUPTSACHE RUM“: Unter diesem Motto haben 68 Abiturientinnen das Abitur am AMG abgelegt. Genau eine Schülerin hat die Traumnote von 1,0 erreicht (Theresa Marx), insgesamt gab es 19 Male die Eins vor dem Komma.

Getreu ihrem leicht doppeldeutigen Motto konnte die diesjährige Abiturientia u. a. mit Cocktails und entspannter Festlichkeit am Freitag, 15. März 2024, ihre Abiturzeugnisse und weitere Auszeichnungen in der Aula des AMG in Empfang nehmen. Herzliche Glückwünsche gehen an:

Melina Adam; Alison Teh Akongha; Xenia Allyssa Alf; Sophia Arns; Hannah Margaretha Badry; Johanna Bauer; Teresa Befort; Ava Sophie Birkel; Zoe Marie Birkel; Victoria Blau; Jule Borkenhagen; Sophie Nadine Brosius; Hannah Mara Brüning; Mirjam Elisabeth Čepuran; Mara Cruchter; Celine Marie Juliette de Crozals; Helena Marie Dolk; My Linh Lisa Duong; Kira Eberhardt; Anna Marie Engeln; Joy Michelle Franz; Jette Anna Helene Franzen; Emma Funk; Lisa Fusenig; Anna Angela Gölz; Franziska Ida Henner; Nina Carolin Herber; Gerda Charlotte Jacoby; Annalena Jakobs; Tuba Kanat; Sophie Karpen; Katharina Kirsten; Ida Maria Susanna Gertrud Klasen; Mia Katharina Klemens; Johanna Luise Kling; Paula Knopp; Emma Kopper; Louisa Johanna Kühn; Mia Justin Lauer; Pauline Sophie Lebenstedt; Lea Katharina Lehnert; Amelie Katharina Löwe; Neele Marie Ludwig; Katharina Franziska Maas; Christina Birgit Marbach; Theresa Marx; Lilly Sophie Müllers; Ella Nabakowski; Lara Neises; Louisa Nicole Prinz; Jana Przyklenk; Emily Pütz; Emilie Jule Mathilde Quast; Lena Quint; Jana Ristic; Nele Paulina Schnabel; Tove Florentine Schroer; Anna-Lena Schuh; Paula Lucia Siegert; Marie-Danielle Steinmetz; Lotta Zoe Theis; Nina Theis; Selina Uka; Lucia Marie Umbscheiden; Shirin Usso; Daria Elisabeth van Dongen; Amina Wagner; Nathalie Monika Weber.

Auszeichnungen: Celine de Crozals (Dt. Franz. Gesellschaft); Anna Engeln (Scheffelpreis); Jette Franzen, Celine de Crozals (Deutsch); Katharina Kirsten, Mirjam Čepuran (Kunst); Franziska Henner (Englisch); Helena Dolk (Mathematik); Helena Dolk, Ava Birkel, Hannah Brüning (Chemie); Theresa Marx, Zoe Birkel (Biologie); Lena Quint (Altphilologen); Hannah Brüning, Celine de Crozals (Geschichte); Lisa Fusenig (Philosophie); Lea Lehnert (Physik); Theresa Marx (Bestes Abitur); Lilly Müllers (Preis der Kultusministerin); Melina Adam (AMG-Abiturpreis) (Quelle: Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium)