Hochwasserhilfe Kordel: Auszahlung von Spenden an Flutopfer startet

KORDEL. Die Hochwasserhilfe Kordel e.V. gibt bekannt, dass ab sofort Anträge zur Auszahlung von Spenden für Personen, die von der verheerenden Naturkatastrophe am 14./15. Juli 2021 besonders betroffen waren, entgegengenommen werden. Diese Hilfsmaßnahme zielt darauf ab, den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit beizustehen und den Wiederaufbau in der Gemeinde zu unterstützen.

Antragsberechtigung und Hauptwohnsitz

Wichtig zu beachten ist, dass nur Antragsteller, die ihren Hauptwohnsitz in Kordel haben, zur Unterstützung berechtigt sind. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt den Mitgliedern unserer Gemeinde zugutekommen, die unmittelbar von der Katastrophe betroffen sind.

Antragsstellung und Frist

Betroffene, die Unterstützung benötigen und ihren Hauptwohnsitz in Kordel haben, werden dazu aufgerufen, bis spätestens zum 31. Mai 2024 einen Antrag auf Auszahlung zu stellen. Ein dafür notwendiges Formular ist auf der Website der Hochwasserhilfe Kordel e.V. verfügbar. Alternativ kann das Formular auch per E-Mail oder postalisch angefordert werden.

Zur Online-Anforderung: Besuch der Website und direkter Download des Formulars. Die Unterlagen werden in den nächsten Tagen zum Download bereitgestellt.

E-Mail-Anforderung: E-Mail an [email protected], um das Formular per E Mail zu erhalten.

Anforderung per Post: Anforderungsbrief an folgende Adresse senden: Hochwasserhilfe Kordel e.V., c/o Christian Zöpfchen, Dürerstr. 4, 54306 Kordel.

Die Hochwasserhilfe Kordel e.V. bittet darum, das ausgefüllte Formular fristgerecht einzureichen, um eine zügige Bearbeitung und Verteilung der Hilfsmittel zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis: Anträge, die nach dem 31. Mai 2024 eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die Hochwasserhilfe Kordel e.V. appelliert an alle Betroffenen, die Chance auf Unterstützung zu nutzen und die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig einzureichen.

Über Hochwasserhilfe Kordel e.V.

Die Hochwasserhilfe Kordel e.V. wurde in Folge der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gegründet. Ziel ist es, die betroffenen Gemeindemitglieder zu unterstützen und einen Beitrag zum Wiederaufbau der Region zu leisten. Durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen kann der Verein finanzielle Hilfe anbieten und Hoffnung in dieser herausfordernden Zeit spenden. (Quelle: Hochwasserhilfe Kordel e.V.)