Trier: Auseinandersetzung vor Kneipe in Karl-Marx-Straße – Polizei setzt „Taser“ ein

TRIER. Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Trierer Karl-Marx-Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Dabei wurde auch ein „Taser“ gegen einen aggressiven 33-Jährigen eingesetzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Demnach waren gegen 7 Uhr mehrere Personen zunächst in und im weiteren Verlauf vor einer Gaststätte in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei war unter anderem eine Frau von einem unbekannten Mann verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, als auch weitere Zeugen des Vorfalls, hatten sich vor, bzw. beim Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit entfernt.

Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Polizei setzt „Taser“ ein

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wured gegen einen aggressiven 33jährigen Mann das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter „Taser“) eingesetzt. Der Mann wurde im Anschluss zur Verhinderung von Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

(Quelle: Polizei Trier)