Schlangenlinien am Bahnhof: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegenden Tage mehrere Trunkenheitsfahrten im Großherzogtum.

Am Abend des 10.3.2024 wurden ein Fahrzeug in Höhe des Bahnhofs Oetringen gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Höhe der Rue de Moutfort antreffen. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv, ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 11.3.2024, gegen 0.30 Uhr, wurde ein verunfalltes Fahrzeug in Höhe einer Tankstelle in Steinbrücken gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer sowie das besagte Fahrzeug vor Ort antreffen. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 11.3.2024 wurde in Höhe Rollingen (Mersch) ein Fahrzeug gemeldet, dessen Fahrer offensichtlich alkoholisiert war. Der Fahrer konnte in Höhe Colmar-Berg gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)