250 Reifen bei Kell in die Natur gekippt: Umweltsauerei aufgeklärt – Tatverdächtiger festgenommen!

KELL AM SEE. Anfang Februar diesen Jahres kam es in der Gemarkung Kell am See, linksseitig der K 75 (oberhalb Landal Greenpark) in Richtung L 146, auf einem Wirtschaftsweg zu einer illegalen Ablagerung von etwa 200-250 Altreifen (lokalo.de berichtete).

Die Täter waren unerkannt entkommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier führten nun zu einer Serie gleichgelagerter Fälle, in der bereits die Polizei Dortmund ermittelte.

Dort konnte bereits am 28. Februar ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden, dem mehrere gleichgelagerte Fälle sowie weitere Straftaten vorgeworfen werden. In mindestens zwei Fällen soll er den Abfall zuvor bei Dritten (Privatpersonen und Gewerbetreibende) abgeholt und diesen eine ordnungsgemäße Entsorgung gegen Bezahlung versprochen haben.

Der tatverdächtige junge Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.