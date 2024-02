Misshandlungen in Ordens-Heim im Hunsrück: Marienschwestern versprechen Aufarbeitung

LANGWEILER. Wie der SWR berichtet, kam es in dem mittlerweile nicht mehr bestehenden Kindererholungsheim Langweiler im Hunsrück jahrzehntelang zu Kindesmisshandlungen. Betrieben wurde das Heim von Nonnen der Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis.

Eine Betroffene sagte dem Sender, die Kinder seinen zur Kräftigung gezwungen worden, „Butterbrote und Pudding in uns hineinzustopfen“. Wenn Kinder sich erbrachen, mussten sie weiter essen.

Wenn Kinder nach der Bettruhe gesprochen hatten, seien die Nonnen in den Schlafsaal gekommen. Dann hätten die Kinder sich auf den Bauch drehen müssen und seien ebenfalls geschlagen worden.

Die mutmaßlichen Täterinnen sind inzwischen verstorben. In dem ehemaligen Kloster befindet sich schon seit 2009 ein Hotel.

Als das Bistum Trier einen Vermittlungsversuch startete und einen Missbauchsfall in Langweiler an den Orden weiterleitete, sei lediglich eine Empfangsbestätigung zurückgekommen. Nun gelobt die Generaloberin der Kongregation, Sybilla Koltan, aber Besserung: Sie wolle die Vorwürfe „ordnungsgemäß untersuchen“ lassen. Hierzu sie sei sie bereits in Gesprächen mit Fachleuten, wolle das Archiv öffnen und Schwestern befragen, erklärte sie in einer Mail an den Sender. (Quelle: SWR)