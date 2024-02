Grausige Entdeckung beim Müllsammeln: Knochenfund gibt Rätsel auf

SINZIG. Am heutigen Samstagvormittag kam es im Rahmen einer Müllsammelaktion in einem von der Flut 2021 betroffenen Bereich in Sinzig-Bad Bodendorf an zwei etwa 150 Meter voneinander entfernten Stellen zum Fund von Knochen unbekannten Ursprungs. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Knochen menschlicher Herkunft sind.

Die Fundstellen wurden seitens der Polizei zunächst abgesperrt. Eine weitere Absuche vom polizeilichen Erkennungsdienst sowie einem Leichenspürhund, welcher ausschließlich auf menschliche Knochen konditioniert ist, verlief ohne weitere Feststellungen.

Nach einer zeitgleichen Inaugenscheinnahme der Knochen durch die Rechtsmedizin Mainz dürfte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um tierische Knochen handeln. Dafür spricht auch, dass der eingesetzte Leichenspürhund nicht auf die gefundenen Knochen reagiert hat.

Der abgesperrte Bereich wurde seitens der Polizei am späten Nachmittag wieder frei gegeben.