++ Wetter in der Region: Grau, regnerisch und mild – teilweise Graupelschauer ++

Der Mittwoch startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich. Dafür steigen die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Grau, regnerisch und mild – das erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Mittwoch. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Tag zunächst stark bewölkt mit nur einzelnen Auflockerungen und gebietsweise Regen oder Sprühregen.

Im Laufe des Nachmittags könne es dann auch mehr regnen. Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad. Am Donnerstag bleibt es laut DWD weiterhin bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag könne es auch zu Regenschauern kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen am Donnerstag den Prognosen zufolge zwischen elf und 14 Grad.

Auch am Freitag könne es vereinzelnd zu Schauern kommen, teils auch mit Graupel. Es bleibt aber weiterhin mild bei Temperaturen von maximal sieben bis elf Grad. (Quelle: dpa)