Tragisches Unglück: 38-Jähriger nach Sturz auf Karnevalswagen verstorben

Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug stürzt ein 38-Jähriger in einem Motivwagen. Dabei wird er so schwer verletzt, dass er wenig später stirbt.

HÖNNINGEN/KOBLENZ. Nach einem Sturz in einem Motivwagen bei Hönningen (Kreis Ahrweiler) ist am Montag ein 38-Jähriger gestorben. Er war zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Koblenz gekommen, wo er dann starb, teilte die Polizei in Koblenz mit.

Der Mann war laut Polizei in einem Motivwagen auf der Fahrt zum Umzug in Hönningen gestürzt. Nähere Angaben lagen nicht vor. Die Bundesstraße 257 war im Unfallbereich zunächst gesperrt.