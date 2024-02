Beamte staunten nicht schlecht: Mann seit sechs Jahren ohne Führerschein unterwegs

NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Die Polizei hat in Neustadt an der Weinstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der seit sechs Jahren keinen Führerschein mehr hat. Die Beamten hielten den 41-Jährigen am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle an, wie die Polizei mitteilte.

Dabei stellten sie fest, dass ihm 2018 der Führerschein entzogen worden war – weil er betrunken Auto fuhr. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet. (Quelle: dpa)