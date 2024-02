Bitburg: Höhepunkt des Straßenkarnevals – Mehr als zwanzig Gruppen beim Umzug

BITBRUG. Als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Bitburg gilt der Umzug durch die Straßen der Bitburger Innenstadt, der sich am Sonntag, 11. Februar 2024, um 14.11 Uhr, in Bewegung setzen wird. Für die Organisation des närrischen Lindwurmes zeichnet natürlich der Bitburger Karnevalsverein „Freunde der Bütt“ verantwortlich.

Gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt ist es wiederum gelungen, die Voraussetzungen zur Durchführung des beliebten Umzuges zu erfüllen. Neben den Musikkapellen aus Bitburg und Umgebung gibt es wieder bunte Karnevalswagen mit tollen Motiven und närrisch gekleidete Fußgruppen aus Bitburg und der Region, die für den karnevalistischen Höhepunkt in der Kreisstadt sorgen werden. Mit dabei sind selbstverständlich auch die Freunde der Bütt und der Elferrat. Insgesamt sollen mehr als zwanzig Gruppen am Umzug teilnehmen.

Zugstrecke durch das Herz der Innenstadt

Der Zug nimmt in diesem Jahr erneut die bewährte, kürzere Strecke. Die Aufstellung erfolgt wie gewohnt in der Prälat-Benz-Straße bis zur Straße „Auf dem Stock“. Der Umzug startet dann auf dem Stock und biegt anschließend in die Trierer Straße ab. Dann geht es auf dem vertrauten Weg durch die Fußgängerzone bis hin zur Kreuzung Hauptstraße/ Dauner Straße/ Römermauer, wo sich der Umzug auflöst!

Alle betroffenen Straßen sind natürlich gesperrt und zwar ab Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Unmittelbar nach dem Zug werden alle Sperrungen wieder aufgehoben. Da die teilnehmenden Gruppen und Wagen über die Römermauer und den Karenweg zum Bedaplatz abgeleitet werden, gibt es auch hier kurzzeitige Straßensperrungen.

Wer noch beim Zug mitmachen möchte: Nähere Infos und Anmeldungen unter 0170-9035503 oder per Mail unter Vorstand@karneval-fdb-bitburg.de möglich. Nach dem Zug ist in vielen Bitburger Gaststätten für weitere Stimmung – teilweise mit Live-Musik – gesorgt. Und im Haus der Jugend gibt es wieder Jubel, Trubel, Heiterkeit, wo die Volkstanzgruppe in die traditionelle „Haifischbar“ einlädt.

Im Festzelt an der Alten Turnhalle spielen Erich & the Funky Money Rollers. Es gibt noch Karten. Und auch in Bitburg-Mötsch steigt im Dorfhaus „Jedermanns“ wieder eine große „After-Zug-Party“ mit Musik und Tanz von DJ Muat. (Quelle: Stadt Bitburg)