Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und Saarland: Kostenloses WLAN ist Rarität

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Bahnreisende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können nur an einem Prozent der Bahnhöfe kostenfreies WLAN nutzen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Interessenverbandes Allianz pro Schiene hervor. In Rheinland-Pfalz gab es 2023 demnach nur an sechs Bahnhöfen freien Internetzugang, im Saarland an nur einem.

Beim prozentualen Anteil der Bahnhöfe mit Gratis-WLAN lag Hamburg (90 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Schleswig-Holstein (74 Prozent) und Hessen (70 Prozent). Schlusslichter der Tabelle waren neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland Brandenburg und Thüringen (jeweils ein Prozent). Der Bundesdurchschnitt lag bei elf Prozent. Nur jeweils einen Bahnhof mit kostenfreiem Internet-Zugang hatten Bremen und das Saarland.

«Dass man WLAN an Bahnhöfen auch im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer wie die Nadel im Heuhaufen sucht, ist wenig zeitgemäß», sagte der Geschäftsführer des Vereins mit Sitz in Berlin, Dirk Flege, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe den Eindruck, das Thema werde in vielen Bundesländern nicht angegangen. Der Interessenverband bezieht sich in seiner Auswertung auf Angaben der Bundesregierung, die aus dem Oktober 2023 stammen. (Quellen: dpa)