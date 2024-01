“Garant für ein intaktes Waldökosystem”: Bodenschutzkalkung im Forstamt Bitburg

BITBURG. Im Forstamtsbereich Bitburg wird Ende Januar 2024, voraussichtlich beginnend in der 4. oder 5. Kalenderwoche, auf den landeseigenen Staatswaldflächen im Bereich von Sankt Thomas eine Bodenschutzkalkung durchgeführt. Es handelt sich um Waldareale entlang der K82 von St. Thomas nach Neidenbach (linke Seite bis zum Friedhof Mohrweiler), um die Waldareale entlang der Straße von Sankt Thomas nach Bruderholz und an der L24 in Richtung Zendscheid oberhalb des Sägewerks Enders.

Zusätzlich um Waldflächen, die sich im Anschluss an die Mühlenstraße in Sankt Thomas zwischen dem Waldbesitz der Gemeinde Kyllburgweiler und dem Privatwald Pieper befinden. Pro Hektar Waldfläche werden drei Tonnen kohlensaurer Dolomitkalk durch Hubschrauberbefliegung ausgebracht. „Eine Bodenschutzkalkung schützt und bewahrt die in diesem Gebiet vorkommenden, zur Versauerung neigenden ärmeren Bundsandsteinböden. Den Waldböden kommen als Lebensraum elementare ökologische Funktionen zu, nicht nur im Hinblick auf eine hohe CO2-Speicherung“, so Forstamtsleiter Weis. „Nur ein gesunder Waldboden ist ein Garant für ein intaktes Waldökosystem, für eine Verbesserung der natürlichen Ansamung von Pflanzen, für ein gesundes Baumwachstum und für sauberes Trink- und Quellwasser. Daher bin ich sehr froh, dass dieser so ökologisch wertvolle Waldbereich nach mehr als 20 Jahren nun wieder gekalkt wird.“

Leider beeinträchtigen Luftschadstoffeinträge immer noch spürbar den Bodenzustand, mit der Folge, dass die Waldböden versauern und an essentiellen Nährstoffen verarmen. „Die Bodenschutzkalkung ist keine Düngung. Sie erhält, verbessert oder regeneriert die Biodiversität“, erläutert Revierleiter Thomas Schneider: „Die Kalkung erfolgt im Rahmen der Befliegung parzellenscharf. Da es im Staatswald einige kalkungssensible Bereiche gibt (z.B. Quellaustritte, Gewässer, Fischteiche u.a.m.) wurden diese in Vorabstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde von der Kalkung ausgenommen“.

Eine Vielzahl von Studien, u.a. wissenschaftliche Untersuchungen der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz belegen die Wirksamkeit und die lange Wirkungsdauer der Bodenschutzkalkung. „Der ausgebrachte Kalk ist für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen unbedenklich. Um jedoch Verschmutzungen an Kleidung oder parkenden Autos sowie Störungen des Walderlebnisses zu vermeiden, werden alle erholungssuchenden Waldbesucher gebeten, an den Flugtagen während der Ausbringungszeiten das Waldgebiet möglichst zu meiden“, so die Empfehlung der Forstamtsleitung. (Quelle: Stadt Bitburg)