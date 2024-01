++ Luxemburg: Diebstahl unter Drohungen – Täter hoben Geld mit geklauter Kreditkarte ab ++

LUXEMBURG. Am 28.2.2023 ereignete sich gegen 18.30 Uhr ein Diebstahl mittels Drohungen, bei dem den beiden Opfern ihre Kreditkarte und ihr Mobiltelefon entwendet wurden.

Die Tatverdächtigen hoben anschließend gegen 19.30 Uhr Geld an einem Geldautomaten in Luxemburg-Stadt ab, versuchten etwas später in einem Restaurant in Hagodange (Frankreich) mit der Karte zu bezahlen und Geld an einem Automaten in Amnéville abzuheben.

Personen, die über Hinweise zur Identifikation der gesuchten Personen verfügen, sind gebeten, sich beim Kommissariat Limpertsberg unter der E-Mail-Adresse police.limpertsberg@police.etat.lu oder per Telefon unter der Nummer (+352) 244 48 1000 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)