Mehrere Drogenfahrten gestoppt: Großangelegte Polizeikontrolle in Luxemburg

ETTELBRÜCK. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung führte die Police Grand-Ducale am Abend des 19.1.2024 eine großangelegte Kontrolle in Ettelbrück mit Fokus auf das Fahren unter Drogeneinfluss durch.

In sechs Fällen wurden dabei Fahrer gestoppt, die unter dem Einfluss von Drogen gefahren waren. Dementsprechend wurde Protokoll erstellt. In zwei Fällen waren Beifahrer im Besitz von Drogen und rund 15 Gramm Cannabis wurden sichergestellt. Zwei Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle aufgrund eines positiven Alkoholtests eingezogen.

Zusätzlich dazu wurde ein Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hatte, und jeweils eine gebührenpflichtige Verwarnung wurde wegen einer abgelaufenen Steuervignette, einer ungültigen Kontrollbescheinigung sowie Mängeln an den Reifen ausgestellt.

Insgesamt waren 45 Polizeibeamte an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)