Löscharbeiten wegen Höhe nicht möglich: Windrad brennt im Eifelkreis

ROTH. Wie der Volksfreund berichtet, geriet am Donnerstag bei Roth im Eifelkreis in der Nähe der B265 ein Windrad in Brand. Das Feuer sei in der Nage ausgebrochen und habe sich weiter ausgeweitet.

Ursache war laut Polizei mutmaßlich ein technischer Defekt. Die Ermittlungen dauern an.

Wehren aus Roth, Auw und Prüm sicherten die Unglücksstelle weiträumig ab, da der Brand wegen der Höhe des Windrades nicht gelöscht werden konnte. Das Feuer erlosch schließlich von selbst. (Quelle: Trierischer Volksfreund)