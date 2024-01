Schirm auf: Deutscher Wetterdienst: Viel Regen, aber bis zu 12 Grad

REGION TRIER. Neues Jahr – Es bleibt nass: Auch an den ersten Tagen des neuen Jahres regnet es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland viel.

So fallen am Dienstag teils ergiebige Niederschläge bei milden Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte. Der Wind weht kräftig. Es kann auch stürmische Böen geben.

Am Mittwoch werden in beiden Bundesländern erneut zeitweise Regenschauer erwartet, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad mitten im Winter.

Es bleibt windig bis stürmisch.

Der Donnerstag präsentiert sich laut DWD bei maximal 7 bis 11 Grad – in Trier bis zu 12 Grad – zunächst ähnlich nass, dann gibt es Auflockerungen am Wolkenhimmel – bis in der Nacht zum Freitag vom Südwesten wieder Regen aufkommt.